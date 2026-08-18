Alcon Aktie News: Alcon steigt am Nachmittag

Das Papier von Alcon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 60,02 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten tendiert. Der Kurs der Alcon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,28 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,96 CHF. Bisher wurden via SIX SX 376'849 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,88 CHF) erklomm das Papier am 20.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,293 CHF je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.23 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.22 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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