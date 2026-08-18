Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 59,48 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'265 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 59,50 CHF. Bei 58,96 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 110'691 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,53 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,64 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,293 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,64 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.22 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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