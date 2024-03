Alcon Aktie News: Alcon am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 74,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'612 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,42 CHF aus. Bei 75,24 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 252'482 Alcon-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,52 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 60,06 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,210 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,249 CHF je Alcon-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 27.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,62 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alcon 0,39 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2'052,28 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2'019,77 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch