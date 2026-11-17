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17.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 62,04 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 62,04 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'142 Punkten steht. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 61,80 CHF. Bei 62,14 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 30'640 Alcon-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Gewinne von 10,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.
Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,280 CHF aus. Alcon liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.09 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Alcon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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