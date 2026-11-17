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17.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Alcon. Bei der Alcon-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 62,10 CHF.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Alcon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 62,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'028 Punkten steht. Die Alcon-Aktie legte bis auf 62,28 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 61,50 CHF. Bei 62,14 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 454'364 Alcon-Aktien den Besitzer.
Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,05 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 29,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,280 CHF aus. Am 10.11.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.22 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.09 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Alcon am 17.11.2026
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