Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 61,86 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'094 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 61,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 62,14 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 175'454 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 22,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,280 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.11.2026. Das EPS lag bei 0,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Alcon einen Gewinn von 0,38 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.22 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.09 Mrd. CHF eingefahren.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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