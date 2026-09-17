Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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17.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagvormittag leichter
Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 54,66 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 54,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'923 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,62 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 54,92 CHF. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'293 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 20,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.23 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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