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Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

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17.09.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 53,78 CHF.

Alcon
54.50 CHF -0.83%
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Die Alcon-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 53,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'948 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alcon-Aktie bis auf 53,78 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,92 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 367'459 Aktien.

Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 21,31 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 12,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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