Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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17.08.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 60,02 CHF.
Die Alcon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 60,02 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'376 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie sank bis auf 59,98 CHF. Bei 60,06 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'090 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2025 bei 72,88 CHF. 21,43 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 20,36 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,293 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,64 CHF in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,36 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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