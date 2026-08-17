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17.08.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Montagnachmittag in Rot

Alcon Aktie News: Alcon am Montagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alcon. Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 59,08 CHF.

Alcon
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 59,08 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 58,88 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,06 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 386'742 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei 72,88 CHF erreichte der Titel am 20.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 18,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,09 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,293 CHF aus. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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