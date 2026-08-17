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17.08.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Montagmittag schwächer

Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Montagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 59,64 CHF.

Alcon
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Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 59,64 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'337 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Alcon-Aktie bei 59,62 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,06 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 143'314 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 24,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,293 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.22 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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