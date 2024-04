Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Mittag südwärts

Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 72,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'244 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 72,14 CHF ein. Bei 72,54 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 83'967 Stück.

Am 12.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 61,28 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 15,71 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,240 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,257 CHF je Alcon-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 27.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 2'052,28 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2'019,77 CHF umgesetzt.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Alcon die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,71 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch