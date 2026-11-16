Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 62,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Alcon-Aktie bis auf 62,84 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 62,44 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 62'829 Stück.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach oben. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 31,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF je Aktie ausschütten. Alcon liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alcon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Alcon am 02.03.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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