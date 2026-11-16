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16.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 62,40 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 62,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'231 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Alcon-Aktie sogar auf 62,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,44 CHF. Bisher wurden heute 504'197 Alcon-Aktien gehandelt.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 23,40 Prozent Luft nach unten.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,280 CHF belaufen. Am 10.11.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 CHF erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.22 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.09 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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