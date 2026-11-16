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16.11.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon macht am Mittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 62,32 CHF.
Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 62,32 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,84 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 62,44 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 283'853 Alcon-Aktien den Besitzer.
Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 30,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,280 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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