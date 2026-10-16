Alcon Aktie News: Alcon verliert am Freitagvormittag

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 54,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'325 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Alcon-Aktie bei 54,82 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 84'562 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,296 CHF aus. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,86 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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