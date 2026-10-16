Alcon Aktie News: Alcon gibt am Nachmittag ab

Die Alcon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 54,68 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 54,66 CHF. Bei 55,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 427'544 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 24,98 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 12,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,296 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,86 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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