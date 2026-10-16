Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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16.10.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Mittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Alcon. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alcon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 55,16 CHF.
Mit einem Wert von 55,16 CHF bewegte sich die Alcon-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'359 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 55,34 CHF. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 54,82 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,10 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 153'601 Aktien.
Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 15,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,296 CHF ausgeschüttet werden. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Alcon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,86 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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