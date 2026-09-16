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16.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochvormittag tiefer

Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alcon-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 55,02 CHF nach.

Alcon
54.78 CHF 0.03%
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Die Alcon-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 55,02 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'821 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 55,02 CHF ein. Bei 55,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 18'431 Stück.

Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,21 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 CHF belaufen. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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