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Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

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16.09.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag nahezu unbewegt

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Alcon hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Alcon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 55,20 CHF.

Alcon
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Zum Vortag unverändert notierte die Alcon-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 55,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'833 Punkten tendiert. Bei 55,28 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Alcon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 55,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 260'988 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 23,80 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 13,41 Prozent Luft nach unten.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 CHF belaufen. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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