Alcon Aktie News: Alcon am tiefer

Die Alcon-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 65,26 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'714 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 65,26 CHF. Bei 65,58 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 328'835 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,59 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2'084,31 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1'921,77 CHF in den Büchern standen.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,20 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch