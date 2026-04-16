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16.04.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagvormittag billiger

Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagvormittag billiger

Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 63,12 CHF.

Alcon
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Die Alcon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 63,12 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'217 Punkten steht. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 63,06 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,24 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'234 Alcon-Aktien.

Bei einem Wert von 81,92 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Bei 56,44 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 10,58 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,291 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 24.02.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,05 Prozent zurück. Hier wurden 2.17 Mrd. CHF gegenüber 2.20 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Alcon-Bilanz für Q1 2026 wird am 05.05.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 11.05.2027.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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