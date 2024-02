Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 68,28 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'306 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alcon-Aktie bis auf 68,14 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 68,54 CHF. Von der Alcon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322'397 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2023 bei 75,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,43 Prozent. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 14,62 Prozent sinken.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2022 mit 0,210 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,242 CHF je Aktie ausschütten. Alcon liess sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2'040,92 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2'002,29 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 03.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,35 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch