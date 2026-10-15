Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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15.10.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alcon. Zuletzt konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 53,90 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 53,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 54,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 54,02 CHF. Bisher wurden heute 37'817 Alcon-Aktien gehandelt.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Mit einem Kursverlust von 11,32 Prozent würde die Alcon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,296 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Alcon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,86 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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