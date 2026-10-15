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15.10.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag im Aufwind

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alcon legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 54,88 CHF.

Alcon
54.59 CHF 2.72%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 54,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'296 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 55,04 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,02 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 394'745 Alcon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 24,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 12,90 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,296 CHF. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,86 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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