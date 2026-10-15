Alcon Aktie News: Alcon zieht am Donnerstagmittag an

Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'192 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 54,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 54,02 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 161'924 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,93 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 11,22 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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