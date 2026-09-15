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15.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Vormittag fester

Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alcon. Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Alcon
54.76 CHF -0.04%
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Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 55,32 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'775 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Alcon-Aktie bei 55,34 CHF. Bei 55,02 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 40'185 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 23,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Abschläge von 13,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,294 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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