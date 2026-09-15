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15.09.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alcon. Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Alcon
54.76 CHF -0.04%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'796 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Alcon-Aktie sogar auf 55,34 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,02 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 295'378 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 23,80 Prozent Luft nach oben. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Mit Abgaben von 13,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 CHF. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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