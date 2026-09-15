Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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15.09.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Dienstagmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alcon. Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 54,88 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 54,88 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'775 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie sank bis auf 54,60 CHF. Bei 55,02 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156'866 Alcon-Aktien umgesetzt.
Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alcon-Aktie 24,53 Prozent zulegen. Am 11.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,90 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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