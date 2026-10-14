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14.10.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon macht am Mittwochmittag Boden gut

Alcon Aktie News: Alcon macht am Mittwochmittag Boden gut

Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 53,48 CHF zu.

Alcon
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Um 12:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 53,48 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'067 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 53,58 CHF. Bei 52,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 142'011 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,296 CHF je Aktie ausschütten. Alcon veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,86 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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