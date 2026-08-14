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14.08.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Freitagvormittag stärker

Alcon Aktie News: Alcon am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Alcon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 60,18 CHF.

Alcon
60.50 CHF 1.11%
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Die Alcon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 60,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'497 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 60,24 CHF. Mit einem Wert von 59,72 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 39'568 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei 72,88 CHF markierte der Titel am 20.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 20,57 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,268 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,64 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,82 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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