Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 60,06 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'350 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Alcon-Aktie bei 60,86 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 59,72 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 710'890 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 25,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,268 CHF belaufen. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,64 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.23 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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