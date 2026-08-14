Alcon Aktie News: Alcon steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 60,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,82 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 59,72 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 385'849 Aktien.

Am 20.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,03 Prozent. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 27,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,268 CHF belaufen. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,36 Prozent auf 2.23 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,82 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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