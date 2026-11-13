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13.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Anleger greifen bei Alcon am Freitagvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alcon. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 60,62 CHF.
Das Papier von Alcon legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 60,62 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten tendiert. Bei 60,66 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 60,42 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 205'009 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 68,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 11,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 26,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,280 CHF aus. Am 10.11.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.09 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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