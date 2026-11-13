Alcon Aktie News: Alcon am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 61,32 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'084 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,32 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,42 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 538'309 Alcon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 28,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,280 CHF ausgeschüttet werden. Am 10.11.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0,38 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 2.22 Mrd. CHF gegenüber 2.09 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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