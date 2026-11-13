Alcon Aktie News: Alcon zieht am Freitagmittag an

Das Papier von Alcon konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 60,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'113 Punkten steht. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 60,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 60,42 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 313'666 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,59 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,280 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 10.11.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0,38 CHF je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent auf 2.22 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.09 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Am 16.11.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,88 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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