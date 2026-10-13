Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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13.10.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alcon
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 51,98 CHF ab.
Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 51,98 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'942 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,94 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,22 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 454'052 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,47 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,296 CHF. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,85 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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