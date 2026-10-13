Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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13.10.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alcon. Zuletzt wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 54,40 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 54,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'060 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 55,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,22 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157'105 Alcon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,34 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 13,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,296 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,85 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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