Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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13.08.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Donnerstagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 59,72 CHF.
Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 59,72 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'489 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 60,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,56 CHF. Bisher wurden via SIX SX 79'921 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 72,88 CHF erreichte der Titel am 20.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,269 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,64 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Alcon.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,80 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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