Alcon Aktie News: Alcon zieht am Nachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 59,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'503 Punkten tendiert. Bei 60,06 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,56 CHF. Zuletzt wechselten 526'732 Alcon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,88 CHF erreichte der Titel am 20.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 25,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,269 CHF ausgeschüttet werden. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,64 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Alcon die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,80 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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