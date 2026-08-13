Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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13.08.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alcon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 59,84 CHF.
Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 59,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'500 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 60,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,56 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 242'186 Alcon-Aktien.
Bei 72,88 CHF markierte der Titel am 20.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,79 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2026 auf bis zu 47,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 20,12 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,269 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,64 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.23 Mrd. CHF gegenüber 2.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.
Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,80 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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