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12.11.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon zieht am Donnerstagnachmittag an

Alcon Aktie News: Alcon zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Alcon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Alcon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 60,80 CHF.

Alcon
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Das Papier von Alcon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 60,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'122 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 61,84 CHF. Mit einem Wert von 61,26 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 711'109 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,40 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit Abgaben von 21,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,280 CHF aus. Am 10.11.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 CHF gegenüber 0,38 CHF im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.22 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.09 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Alcon AG 61.16 3.75% Alcon AG

Alcon am 12.11.2026

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