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12.11.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alcon. Das Papier von Alcon legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 60,60 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 60,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'174 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Alcon-Aktie bei 61,84 CHF. Bei 61,26 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 354'272 Aktien.
Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Mit einem Zuwachs von 12,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,280 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alcon am 10.11.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Alcon am 12.11.2026
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