Alcon Aktie News: Alcon am Montagvormittag stärker

Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 53,36 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'861 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 53,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,26 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 22'257 Alcon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Alcon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,296 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 3,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr gekostet

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht