Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 53,58 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Alcon-Aktie bei 53,74 CHF. Bei 53,26 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 247'738 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 27,55 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 10,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.23 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 3,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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