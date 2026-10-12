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12.10.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von Alcon gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alcon legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 53,34 CHF.

Alcon
53.42 CHF 0.58%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,34 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'820 Punkten liegt. Der Kurs der Alcon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,54 CHF zu. Bei 53,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 97'269 Alcon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 21,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,39 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,296 CHF. Am 10.08.2026 lud Alcon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 3,22 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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