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12.08.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon gibt am Vormittag ab

Alcon Aktie News: Alcon gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alcon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 59,82 CHF.

Alcon
59.12 CHF -3.89%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 59,82 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Alcon-Aktie ging bis auf 59,58 CHF. Mit einem Wert von 60,68 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 86'342 Aktien.

Am 20.08.2025 markierte das Papier bei 72,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 21,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 25,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,267 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,64 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Alcon die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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