Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 58,52 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'446 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alcon-Aktie bis auf 58,44 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,68 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'052'668 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2025 markierte das Papier bei 72,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 24,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 18,32 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,267 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,64 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Am 17.08.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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