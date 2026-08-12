Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’808 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’409 0.9%  Bitcoin 51’519 -0.1%  Dollar 0.8133 0.3%  Öl 88.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
freenet-Aktie etwas tiefer: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.
Suche...

Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 58,52 CHF.

Alcon
58.70 CHF -4.58%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 58,52 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'446 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alcon-Aktie bis auf 58,44 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,68 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'052'668 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2025 markierte das Papier bei 72,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 24,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 18,32 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,267 CHF. Im Vorjahr erhielten Alcon-Aktionäre 0,280 CHF je Wertpapier. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,64 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Am 17.08.2027 wird Alcon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Alcon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alcon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten