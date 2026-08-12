Alcon Aktie News: Alcon fällt am Mittwochmittag

Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 58,84 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'474 Punkten steht. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 58,84 CHF ein. Bei 60,68 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 473'461 Alcon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2025 bei 72,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 18,76 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,267 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,64 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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