Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’372 -0.7%  Dow 53’799 0.0%  DAX 26’346 -0.2%  Euro 0.9369 0.1%  EStoxx50 6’533 -0.3%  Gold 4’416 1.1%  Bitcoin 51’502 -0.1%  Dollar 0.8121 0.1%  Öl 88.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochnachmittag entwickeln
Federer verliert nach On-Kurssturz laut Forbes Milliardärs-Status - On-Aktie erneut leichter
Suche...

Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon fällt am Mittwochmittag

Alcon Aktie News: Alcon fällt am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 58,84 CHF nach.

Alcon
59.12 CHF -3.89%
Kaufen Verkaufen

Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 58,84 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'474 Punkten steht. In der Spitze büsste die Alcon-Aktie bis auf 58,84 CHF ein. Bei 60,68 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 473'461 Alcon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2025 bei 72,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 18,76 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,267 CHF je Alcon-Aktie. Am 10.08.2026 äusserte sich Alcon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,64 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2026 2,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Alcon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alcon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten