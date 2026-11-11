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11.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Vormittag tief südwärts
Die Aktie von Alcon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 8,2 Prozent auf 56,82 CHF ab.
Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 8,2 Prozent auf 56,82 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'044 Punkten steht. Der Kurs der Alcon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,26 CHF nach. Bei 57,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 109'551 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alcon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,297 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Alcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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